Мужчины зашли за покупками перед отправкой из воинской части Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга заметили мобилизованных в торговом центре Veer Mall. По словам очевидцев, призывники пришли купить еду, инвентарь и спецодежду перед отправкой из воинской части на Уралмаше.

- Многие призывники из ХМАО. Условия нормальные, говорят. Сказали, что сейчас отпустили покушать. Но через полтора часа обещали увезти куда-то, - рассказала E1.RU посетительница ТЦ.

Напомним, ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков рассказал, что всем обмундированием обеспечит мобилизованных Министерство обороны. Тем не менее, по его словам, есть особенности при призыве.

- Все таки люди возрастные, у кого-то есть особенности телосложения. Поэтому стоит взять то, что у нас не предусмотрено нормами обеспечения. Это, например, тактические перчатки, которые облегчают выполнение боевой задачи. Термобелье, которое тоже приветствуется и необходимо, тем более в нынешних погодных условиях. Подшлемник, - рассказывал Сергей Чирков. - Особо хотел бы обратить внимание на то, как мобилизованные будут держать связь со своими родными и близкими. Поэтому желательно всем гражданам иметь кнопочные телефоны, разрешенные Министерством обороны. Батарейки к фонарикам тоже.