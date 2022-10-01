В тушении пожара участвуют 40 человек личного состава и 14 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вспыхнул склад с химикатами и ангар в промышленной зоне на улице Бахчиванджи. По словам очевидцев, пожар произошел в районе Уральского завода гражданской авиации. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

- В 18:25 поступило сообщение о пожаре. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара участвуют 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Напомним, в июле на улице Комсомольская загорелся металлический ангар с автомобильной техникой внутри. Пламя распространилось на площади 750 квадратных метров. Спасатели боролись с огнем больше трех часов.