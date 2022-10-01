В Екатеринбурге пожар произошел в коллективном саду

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге днем, 1 октября, вспыхнула баня в в коллективном саду. Прибывшие на место пожарные выяснили, что загорелся мусор в неэксплуатируемом строении на улице Вали Котика. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.

- В 13:07 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и 2 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. В 13:21 пожарным удалось локализовать открытое горение. Еще через шесть минут пожар был ликвидирован.