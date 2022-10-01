В регионе снижается количество выявленных случаев коронавируса за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 1 127 человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф. Всего за время пандемии новую инфекцию диагностировали у 523 403 человек.

Также за сутки 3115 человек выздоровели. Смертей заболевших коронавирусом за этот период не зарегистрировано.

Напомним, 27 сентября стало известно, что Свердловская область вышла на первое место в стране по количеству регистрируемых случаев COVID-19 за сутки. По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 2 388 заболевших коронавирусом, 153 человека были госпитализированы.

По этому показателю субъект обогнал Москву и Санкт-Петербург, где зарегистрировали 2089 и 2081 случай соответственно.