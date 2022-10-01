Замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону

Замечены самолеты, направляющиеся в Ростов-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замечены самолеты «Уральских авиалиний», которые начали летать из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга авиаполетов Flightradar24. При этом согласно указанной на сайте аэропорта информации, он не работает и не принимает воздушные судна.

Отметим, что рейсы в Ростов-на-Дону и обратно не значатся и в расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» на звонок корреспондента «КП-Екатеринбург не ответили.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» 24 февраля сообщала о том, что их самолеты не полетят по маршрутам, проходящим через территории, граничащие с Украиной.

- В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля 2022 года, - сообщали в авиакомпании.