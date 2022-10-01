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Общество1 октября 2022 8:53

В Екатеринбурге 5 октября завоют сирены

Специалисты проверяют систему оповещения населения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалистам нужно проверить систему оповещения

Специалистам нужно проверить систему оповещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в среду, 5 октября завоют сирены. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

Горожан просят не пугаться - специалистам нужно проверить систему оповещения населения. Электросирены будут транслировать предупредительный сигнал «Внимание всем!» с 10:40 до 10:43. Затем с 10:48 до 10:49 будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения.

Напомним, жителей Пионерского поселка 13 августа напугал вой сирен в четыре утра. При этом в МЧС заверили, что проверка системы оповещений не проводилась.