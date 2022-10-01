Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область вернется тепло

Совсем скоро в регион снова придет тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после резкого похолодания ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

- С приходом октября потеплеет, в первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам: ночью +2,+7 градусов, днем +8, +12 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Небольшой дождь в этот период вероятен в большей степени на севере Свердловской области.

Так, в субботу, 1 октября в дневное время будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +4, +9 градусов.

В воскресенье, 2 октября, ночью похолодает до +2, -3 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. Также ожидается преимущественно без осадков.

В понедельник, 3 октября, ночью прогнозируется от 0 до +5 градусов, днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь при температуре от +10 до +15 градусов.