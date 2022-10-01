В Первоуральске пропала 42-летняя женщина

Фото: ЛизаАлерт

В Первоуральске пропала 42-летняя Марта Богданова. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 29 сентября. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

- Нуждается в медицинской помощи, - сообщили в «ЛизаАлерт». - Может находиться в вашем городе.

В день пропажи она была одета в вишневого цвета куртку, черные брюки и темно-красные ботинки.

С заявлением о пропаже женщины 30 сентября в полицию Первоуральска обратился сожитель. Мужчина рассказал, что женщина ушла из дома в вечернее время и с тех пор не выходит на связь. По данным полиции, это не первый раз, когда она пропадает.

- В настоящее время в поисках без вести пропавшей принимают участие 15 сотрудников территориального ОВД из подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции. Ориентировка с описанием внешности передана нарядам ППСП и ГИБДД находящихся в настоящее время на маршрутах патрулирования, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Первоуральска.

Если вы знаете, где может находиться Марта Богданова, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке или в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску по номеру телефона 8(3439) 64-82-21.

Фото: ЛизаАлерт

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