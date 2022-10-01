Площадь тления торфа в районе деревни Большое Седельниково снизилась до 20 га

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь тления торфа в районе деревни Большое Седельниково благодаря применяемым сотрудниками МЧС мерам снизилась до 20 га.

- Для эффективной разведки применяется беспилотная авиационная система с тепловизором, что позволяет сосредотачивать усилия группировки на тушении особенно активных участков тления, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении торфяника задействованы 89 человек личного состава и 24 единицы спецтехники.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что ежесуточно из ближайшего водоема на тлеющий торфяник перекачивается более 5 тысяч кубических метров воды с помощью пожарного автомобильного насосно-рукавного комплекса.