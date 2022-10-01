На Урале женщина с ребенком на Opel пострадали, наехав на лося

Автомобиль получил значительные механические повреждения Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 19 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером, 30 сентября 43-летняя женщина с 13-летним сыном на Opel пострадали, наехав на лося.

- В результате ДТП водитель и несовершеннолетний мальчик-пассажирс травмами различной степени тяжести доставлены в Верхнепышминскую ЦГБ, где врачи диагностировали у женщины ссадины левой кисти, у ребенка - инородное тело в глазу (осколки от разбитого в результате ДТП лобового стекла). В момент ДТП в салоне автомобиля они находились вдвоем, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

И женщина, и ребенок были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль получил значительные механические повреждения. Лось от полученных травм погиб на месте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водительский стаж женщины составляет 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Состояние опьянения водителя не установлено.

В ГИБДД отметили, что место ДТП не входит в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные».