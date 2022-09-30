В Ханты-Мансийском автономном округе общественники собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации

Кроме того, допустим вариант благотворительных пожертвований в любом размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество» объявила сбор гуманитарной помощи для военных и добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине.

По данным портала Ugra-news.ru, в организованных пунктах принимают спальные мешки, коврики для сна, термобелье, теплые носки, тактическое снаряжение (очки, утепленные перчатки, рюкзаки). Кроме того, допустим вариант благотворительных пожертвований в любом размере.

Напомним, храмы Свердловской области 2 октября проведут сбор средств для участников спецоперации на Украине. На собранные деньги будут закуплены вещи, которые необходимы бойцам на передовой.

По словам исполнительного директора Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгения Шатских, все купленные вещи отправят на передовую через Крымскую митрополию.