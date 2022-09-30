Александр Высокинский и Эдуард Россель попали в санкционные списки США

Известно, что оба политика внесены в список в индивидуальном порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а также экс-глава Свердловской области Эдуард Россель попали в санкционные списки США. Такие данные появились на сайте Белого дома.

- Включить в санкционный список членов Совета Федерации РФ – Высокинского Александра Геннадьевича и Росселя Эдуарда Эргартовича, -сообщается в документе.

Известно, что оба политика внесены в список в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее бизнесмен и гендиректор УГМК Андрей Козицын попал в список седьмого пакета санкций Евросоюза. Составители считают, что «он является ведущим российским бизнесменом, вовлеченным в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода правительству Российской Федерации».