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Происшествия30 сентября 2022 16:23

В деревне под Верхней Салдой мужчина, будучи нетрезвым, до смерти избил свою знакомую

Во время ссоры злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов кулаком по лицу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Вскоре после инцидента женщина скончалась

Вскоре после инцидента женщина скончалась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне под Верхней Салдой 30-летний мужчина, будучи нетрезвым, до смерти избил свою 31-летнюю знакомую. Инцидент произошел 14 сентября. Во время ссоры злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов кулаком по лицу, вскоре после инцидента женщина скончалась.

- Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге 33-летний местный житель жестоко избил своего товарища во время алкогольного застолья. Пострадавшего 38-летнего мужчину из квартиры на Бисертской доставили в больницу № 36.

Врачи диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы.