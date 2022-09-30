В деревне под Верхней Салдой мужчина, будучи нетрезвым, до смерти избил свою знакомую

Вскоре после инцидента женщина скончалась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В деревне под Верхней Салдой 30-летний мужчина, будучи нетрезвым, до смерти избил свою 31-летнюю знакомую. Инцидент произошел 14 сентября. Во время ссоры злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов кулаком по лицу, вскоре после инцидента женщина скончалась.
- Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге 33-летний местный житель жестоко избил своего товарища во время алкогольного застолья. Пострадавшего 38-летнего мужчину из квартиры на Бисертской доставили в больницу № 36.
Врачи диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы.