В деревне под Верхней Салдой мужчина, будучи нетрезвым, до смерти избил свою знакомую

Вскоре после инцидента женщина скончалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне под Верхней Салдой 30-летний мужчина, будучи нетрезвым, до смерти избил свою 31-летнюю знакомую. Инцидент произошел 14 сентября. Во время ссоры злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов кулаком по лицу, вскоре после инцидента женщина скончалась.

- Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге 33-летний местный житель жестоко избил своего товарища во время алкогольного застолья. Пострадавшего 38-летнего мужчину из квартиры на Бисертской доставили в больницу № 36.

Врачи диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы.