Уральцы поддержали решение о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

По словам организаторов, участниками мероприятия стали порядка девяти тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области поддержали решение о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов.

В центре Екатеринбурга состоялся митинг-концерт, по словам организаторов, участниками мероприятия стали порядка девяти тысяч человек.

- Все мы с вами становимся участниками исторического события. Четыре региона приняли решение войти в состав Российской Федерации. Люди заслужили это право на самоопределение, они хотят быть с нами, и Урал поддерживает это решение, - отметил и.о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

По его словам, Средний Урал был и остается регионом сильных и мужественных людей, готовых прийти на помощь. Кстати, Свердловская область направила на территорию Донбасса тысячи тонн гуманитарного груза.