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Общество30 сентября 2022 14:28

В Свердловской области на 40% вырастет плата за капитальный ремонт

За один квадратный метр площади жилья нужно будет платить 14,81 рубля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За один квадратный метр площади жилья нужно будет платить 14,81 рубля

За один квадратный метр площади жилья нужно будет платить 14,81 рубля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 января 2023 года на 40% вырастет плата за капитальный ремонт. Таким образом, за один квадратный метр площади жилья нужно будет платить 14,81 рубля вместо с 10,51 рублей.

В правительстве уточняют, что связано повышение с требованиями Жилищного кодекса России, а также с прогнозом уровня инфляции на 2023 год. Документ уже опубликовали на официальном сайте правовой информации региона.

При этом социально незащищенные слои населения индексация не затронет благодаря социальным гарантиям и компенсациям.