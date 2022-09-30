В Свердловской области на 40% вырастет плата за капитальный ремонт

За один квадратный метр площади жилья нужно будет платить 14,81 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 января 2023 года на 40% вырастет плата за капитальный ремонт. Таким образом, за один квадратный метр площади жилья нужно будет платить 14,81 рубля вместо с 10,51 рублей.

В правительстве уточняют, что связано повышение с требованиями Жилищного кодекса России, а также с прогнозом уровня инфляции на 2023 год. Документ уже опубликовали на официальном сайте правовой информации региона.

При этом социально незащищенные слои населения индексация не затронет благодаря социальным гарантиям и компенсациям.