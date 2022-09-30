За рулем иномарки сидел 24-летний молодой человек. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки KIA Ceed сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел днем 30 сентября на улице Белореченской.

- С места аварии ребенок с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение № 9. Сотрудниками полиции установлено, что школьник следовал домой после учебы один и решил сократить путь, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки сидел 24-летний молодой человек, он рассказал, что ребенок выбежал из-за припаркованных машин неожиданно. Инспекторы ГИБДД на месте провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. В момент столкновения он был трезв.