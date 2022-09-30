Храмы Свердловской области проведут сбор средств для участников спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

Храмы Свердловской области 2 октября проведут сбор средств для участников спецоперации на Украине. На собранные деньги будут закуплены вещи, которые необходимы бойцам на передовой.

- В местах проведения спецоперации бойцам часто не хватает бытовых, гражданских вещей. Православная служба милосердия на собранные средства будет приобретать спальники, туристические коврики, рюкзаки, термобелье, теплые вещи, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии.

По словам исполнительного директора Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгения Шатских, все купленные вещи отправят на передовую через Крымскую митрополию.

Ранее в Свердловской области открылись сразу несколько пунктов сбора вещей для мобилизованных. Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи, нужные для службы, в Екатеринбурге, Березовском, Камышлове и других городах региона.