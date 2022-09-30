Восемь жителей Ямала ошибочно получили повестки на мобилизацию

Частичная мобилизация началась 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале аннулировано уже восемь повесток о мобилизации. По данным портала Yamal1, у них были проблемы со здоровьем, которые не позволяют проходить службу в ВС РФ.

Были случаи, когда призвать попытались студентов, получающих первое образование, и отца-одиночку. Еще четверо получивших повестки имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Например, повестку получил пострадавший в ДТП, инсулинозависимый, мужчина с диабетом и одной почкой и еще один житель региона с массой заболеваний. Также решился вопрос северянина, который ухаживает за престарелыми родителями.

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