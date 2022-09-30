На пересечении улиц Малышева и Бажова сломался светофор Фото: Алина СУРИНА

В центре Екатеринбурга автомобилисты встали в девятибалльные пробки. Владельцы машин образовали серьезные заторы на проспекте Ленина, улице Малышева, Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Московской, Комсомольской.

- На пересечении улиц Малышева и Бажова сломался светофор, одновременно работает и зеленый, и красный сигнал как для пешеходов, так и для автомобилистов. Люди переходят на запрещающий свет, ничего непонятно, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница по имени Алина.

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Напомним, в Екатеринбурге вечером, 29 сентября, из-за коммунальной аварии затопило улицу Щербакова в районе улицы Белинского. Из-за потопа по проезжей части могли проехать ни легковые машины, ни общественный транспорт.

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм. Специалисты отключили участок сети, на котором была утечка.