Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Телевидение30 сентября 2022 12:59

Сексуальные красотки из Екатеринбурга поборются за семь миллионов рублей в популярном шоу

Команда RRWHACK примет участие в проекте «Новые танцы» на ТНТ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: пресс-служба ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

Команда из Екатеринбурга RRWHACK поборется за семь миллионов в рублей в популярном шоу «Новые Танцы» на ТНТ. Танцовщики примут участие в баттлах с видом уличного танцевального направления – вакинг.

- Мы хотели показать стиль вакинг, который еще никто не показывал на проекте. Вакинг – это эстетически красиво, стильно, мощно. Также мы хотели прославить свой город Екатеринбург, потому что у нас много крутых танцовщиков, - рассказывает руководитель команды RRWHACK Ирина Реформатская.

В состав команды входит семь красавиц-танцовщиц и один танцор-джентльмен.

- Мы выступали на чемпионате Европы и заняли первое место. Много выигрывали на чемпионатах России, - говорят участники.

Определять победителя будут Катя Решетникова, Татьяна Денисова и постоянный член жюри Мигель.

Получится ли у команды одержать победу, вы сможете увидеть в шестом выпуске шоу «Новые танцы-2» 1 октября на ТНТ.