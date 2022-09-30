Сексуальные красотки из Екатеринбурга поборются за семь миллионов рублей в популярном шоу

Фото: пресс-служба ТНТ

Команда из Екатеринбурга RRWHACK поборется за семь миллионов в рублей в популярном шоу «Новые Танцы» на ТНТ. Танцовщики примут участие в баттлах с видом уличного танцевального направления – вакинг.

- Мы хотели показать стиль вакинг, который еще никто не показывал на проекте. Вакинг – это эстетически красиво, стильно, мощно. Также мы хотели прославить свой город Екатеринбург, потому что у нас много крутых танцовщиков, - рассказывает руководитель команды RRWHACK Ирина Реформатская.

В состав команды входит семь красавиц-танцовщиц и один танцор-джентльмен.

- Мы выступали на чемпионате Европы и заняли первое место. Много выигрывали на чемпионатах России, - говорят участники.

Определять победителя будут Катя Решетникова, Татьяна Денисова и постоянный член жюри Мигель.

Получится ли у команды одержать победу, вы сможете увидеть в шестом выпуске шоу «Новые танцы-2» 1 октября на ТНТ.