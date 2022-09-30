В телефоне парня находились координаты тайника с запрещенным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 24-летнего бармена, который искал закладку с наркотиком на улице Водонасосной. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили подозрительного молодого человека, в телефоне которого находились координаты тайника с запрещенным веществом.

- Полицейские при осмотре данного участка местности обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Впоследствии экспертиза установила, что это синтетический наркотик - производное метилэфедрона. Вес изъятого составил 1,013 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный парень ранее не имел проблем с законом и ранее работал барменом в одном из местных заведений. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные приобретение и хранение наркотических средств», теперь уральцу грозит от 3 до 10 лет.