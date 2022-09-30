Нижний Тагил ежегодно принимает соревнования среди летающих лыжников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил примет международный турнир летающих лыжников. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина получат название «Кубок медной горы». Проведение состязаний запланировано на 1-5 декабря.

Как пишет информационное агентство ТАСС, ссылаясь на главу федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского, будут разыграны награды в пяти дисциплинах.

В уральский город приедут порядка 120 спортсменов из России, Китая, Южной Кореи, Белоруссии, Венгрии, Турции и Казахстана. Также планируется привлечь около 3,5 тысяч зрителей.

Напомним, Нижний Тагил ежегодно принимает соревнования среди летающих лыжников, турниры носят как региональный, всероссийский уровень, так и международный.