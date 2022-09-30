Этим летом на поездах СвЖД проехали более 13 тысяч туристов

В парк "Оленьи ручьи" запустили рельсовый автобус "Орлан" Фото: Пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога и АО «Свердловская пригородная компания» подвели итоги летних туристических перевозок. В Свердловской и Тюменской областях пригородными поездами, назначенными специально для туристов с апреля по сентябрь, перевезено 13,5 тыс. человек.

Свыше 4,5 тыс. пассажиров совершили поездку в парк «Оленьи ручьи» на рельсовом автобусе «Орлан» (курсирует по маршруту Екатеринбург – Михайловский завод с 14 мая по 22 октября). В числе путешественников были и гости из других городов (Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Норильска и др.) и даже стран (Китая, Казахстана и Узбекистана).

Пассажирами субботней туристической «Ласточки» №№ 7081/7082 Екатеринбург – Каменск-Уральский, которая специально назначена для комфортных одно- и двухдневных путешествий, стали более 6 тыс. человек. Рейсы выполняются с 16 апреля по 8 октября. При предъявлении билета на «Ласточку» пассажирам доступны специальные экскурсии: пешеходные по Каменску-Уральскому и на колокольный завод.

По «Императорскому маршруту» Екатеринбург – Алапаевск с апреля по сентябрь перевезено более 3 тыс. туристов. Поезд оформлен в стиле крупнейшего туристического проекта России, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. В вагоне организована фотозона, имитирующая интерьер времен российского императора, для фотографии можно примерить исторические костюмы. Туристический состав курсирует по выходным и праздничным дням. Специально разработанное расписание позволяет добраться до Алапаевска менее чем за три часа.

Вдвое вырос спрос на перевозки детских организованных туристических групп регулярными пригородными поездами (перевезено почти 12 тыс. человек). В Свердловской области с апреля по сентябрь к местам отдыха и туризма доставлено 3 тыс. ребят. Самым популярным стал маршрут в Егоршино, где расположены детские оздоровительные лагеря. На втором месте – поездки из Екатеринбурга до станций Северка и Хрустальная: к местам, откуда традиционно стартуют однодневные походы по живописной местности.

В Тюменской области в составе организованных групп перевезено 5 тыс. детей. Наибольшим спросом пользуется поезд Тюмень – Тобольск. Интерес к маршруту объясняется удобным для туристических поездок графиком и новыми комфортными вагонами в стилистике известных туристических брендов.