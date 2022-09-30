В Екатеринбурге движение по участку улицы Кузнецова останется односторонним до конца года

Ранее планировалось, что двустороннее движение будет открыто 2 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге движение по улице Кузнецова останется односторонним до конца года. Ранее планировалось, что двустороннее движение будет открыто 2 октября, так как на участке от Калинина до Уральских Рабочих строится жилая многоэтажка.

- Возведение многоэтажного жилого дома и подземного паркинга проходит в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. На указанном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в Екатеринбурге специалисты ООО СЗ «Атомстройкомплекс-Островского» дважды перекроют движение по улице Сурикова. Участок в районе жилого дома № 106 будет недоступен для автомобилистов с 7 по 9 и с 14 по 16 октября.