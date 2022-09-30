В Екатеринбурге в октябре дважды перекроют движение по улице Сурикова

Участок в районе жилого дома № 106 будет недоступен для автомобилистов с 7 по 9 и с 14 по 16 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты ООО СЗ «Атомстройкомплекс-Островского» дважды перекроют движение по улице Сурикова. Участок в районе жилого дома № 106 будет недоступен для автомобилистов с 7 по 9 и с 14 по 16 октября.

- Ограничить движение транспорта необходимо, чтобы построить инженерные сети. Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что дорожники на две недели перекроют движение на двух улицах Солнечного микрорайона. Речь идет об улицах Чемпионов и Любви. Автомобилисты не смогут попасть на эти участки с 6 по 19 октября.

Работы проведет ООО «Уралдортехнологии». Закрытие связано со строительством самой улицы Любви.