Фото: департамент информполитики региона

В Екатеринбурге пройдет Чемпионат России по дзюдо. Об этом распорядился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Губернатор утвердил организационный комитет по подготовке к чемпионату, министерствам и ведомствам поручил обеспечить медицинское сопровождение участников и безопасность проведения соревнований, - рассказали в департаменте информполитики.

Призовой фонд составит более 8 миллионов рублей. Победитель личных соревнований получит - 150 тысяч рублей, 2 место - 100 тысяч рублей, 3 место - 50 тысяч рублей. Коллектив, одержавший победу в командном турнире, получит 1,6 миллиона рублей.

Чемпионат России пройдет в обновленном Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной с 30 октября по 5 ноября.