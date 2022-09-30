В Свердловской области мужчина, обвиненный в педофилии, попытался выйти на свободу по болезни, но ему отказали

В 2016 году злоумышленника приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Он отбыл лишь половину срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде сегодня, 30 сентября, решали, вернется или нет в места лишения свободы мужчина, которого признали виновным в насилии над ребенком. Виновным его признал в 2016 году Талицкий районный суд. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. А этим летом его вдруг решили выпустить.

- В июне 2022 года Тавдинский районный суд по ходатайству осужденного, вопреки мнению прокурора и выводов специальной медицинской комиссии, освободил злоумышленника от дальнейшего отбытия наказания в связи с наличием заболевания, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры решили обжаловать это решение. В суде они отметили, что состояние здоровья осужденного не ухудшается и угрозы для его жизни нет.

- Он сам себя обслуживает, может самостоятельно передвигаться, не нуждается в лечении в специальном учреждении здравоохранения, может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях, лечение может проводиться в условиях медицинской части по месту отбывания наказания, - объясняют в прокуратуре.

В итоге служители Фемиды решили отказать осужденному в освобождении.