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Общество30 сентября 2022 9:09

В Нижнем Тагиле полиция изъяла больше 100 литров контрафактного алкоголя

Также они оштрафовали двух женщин, продавших выпивку подросткам
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сотрудники полиции провели рейд. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сотрудники полиции провели рейд. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила провели рейд, в ходе которого пресекли незаконную торговлю алкоголем. Они изъяли более 100 литров выпивки.

- Выявлено шесть фактов реализации алкогольной продукции с нарушением законодательства, из них два факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, - сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

Так, в магазине на улице Фрунзе продавщица продала пиво 16-летнему подростку. А в селе Николо-Павловское выпивку смог купить 17-летний парень.

- На женщин составлены административные протоколы, - уточняют в полиции.