Опубликован новый график работы мобильных пунктов вакцинации в ТЦ Свердловской области

Все выездные пункты вакцинации имеют необходимую вакцину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах. Публикуем график их работы с 30 сентября по 6 октября 2022 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЦ «МЕГА» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00
ТЦ «Дирижабль» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00
ТРЦ «Гринвич» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00
ТРЦ «Глобус» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00
ТРЦ «Кировский» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00
ТЦ «Окей» - 5 октября с 15:00 до 18:00
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ТЦ «Кировский» 1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30
НИЖНИЙ ТАГИЛ
Нижнетагильский цирк - 30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00
СУХОЙ ЛОГ
ДК «Кристалл» - 30 сентября с 08:30 до 12:00, с 3 по 6 октября с 08:30 до 12:00
АСБЕСТ
ТЦ «НЕБО» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00
ИРБИТ
Спорткомплекс «Юность» - 4 октября с 09:00 до 14:00
Гостиница «Ница» - 6 октября с 9.00 до 14.00
ВЕРХОТУРЬЕ
МАУК «Центр культуры» - 30 сентября и 1 октября с 09:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 09:00 до 13:00
ТУРИНСК
Дом культуры - 1 октября с 09:00 до 13:00
ВЕРХНЯЯ СИНИЧИХА
ФСЦ «Орион» - 1 октября с 09:00 до 13:00
БИСЕРТЬ
ТЦ «Верный» - 1 октября с 09:00 до 15:00
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЦ «Кировский» - 1 и 2 октября с 11:00 до 15:00
Социально-культурный центр - 1 и 2 октября с 12:00 до 15:00
СЕРОВ
КТ «Родина» - 30 сентября с 10:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00
СЫСЕРТЬ
ТЦ «Бажов» - 6 октября с 10:00 до 13:00
КРАСНОТУРЬИНК
ТЦ «Столичный» - 30 сентября с 12:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 12:00 до 18:00
Все выездные пункты вакцинации имеют необходимую вакцину. Всем пришедшим на вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.