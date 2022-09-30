Опубликован новый график работы мобильных пунктов вакцинации в ТЦ Свердловской области

Все выездные пункты вакцинации имеют необходимую вакцину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах. Публикуем график их работы с 30 сентября по 6 октября 2022 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЦ «МЕГА» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Дирижабль» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Гринвич» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Глобус» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Кировский» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Окей» - 5 октября с 15:00 до 18:00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ТЦ «Кировский» 1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Нижнетагильский цирк - 30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00

СУХОЙ ЛОГ

ДК «Кристалл» - 30 сентября с 08:30 до 12:00, с 3 по 6 октября с 08:30 до 12:00

АСБЕСТ

ТЦ «НЕБО» - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00

ИРБИТ

Спорткомплекс «Юность» - 4 октября с 09:00 до 14:00

Гостиница «Ница» - 6 октября с 9.00 до 14.00

ВЕРХОТУРЬЕ

МАУК «Центр культуры» - 30 сентября и 1 октября с 09:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 09:00 до 13:00

ТУРИНСК

Дом культуры - 1 октября с 09:00 до 13:00

ВЕРХНЯЯ СИНИЧИХА

ФСЦ «Орион» - 1 октября с 09:00 до 13:00

БИСЕРТЬ

ТЦ «Верный» - 1 октября с 09:00 до 15:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ТЦ «Кировский» - 1 и 2 октября с 11:00 до 15:00

Социально-культурный центр - 1 и 2 октября с 12:00 до 15:00

СЕРОВ

КТ «Родина» - 30 сентября с 10:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00

СЫСЕРТЬ

ТЦ «Бажов» - 6 октября с 10:00 до 13:00

КРАСНОТУРЬИНК

ТЦ «Столичный» - 30 сентября с 12:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 12:00 до 18:00

Все выездные пункты вакцинации имеют необходимую вакцину. Всем пришедшим на вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.