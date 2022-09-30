Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Верхнем Тагиле появится завод по производству стрейч-пленки и полимерно-песчаных изделий. Построить его планирует группа компаний SAVALT. Производитель инвестирует 800 миллионов рублей. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области заключило соглашение на сопровождение инвестпроекта по строительству.

- Новый завод будет рассчитан на то, чтобы перерабатывать отходы полиэтилена, производить вторичную гранулу, из этой гранулы производить новую стретч-пленку, которая будет использоваться для перевозки и упаковки различных товаров, - рассказал директор группы компаний SAVALT Валерий Перцев.

Кроме того, по его словам, планируется расширение номенклатурного ряда, то есть это будет не только стретч-пленка, но и другие решения в области упаковки и благоустройства, в том числе для физических лиц.

Валерий Перцев также отметил, что вопрос о расширении производства встал в связи с возросшим спросом на отечественную упаковку.

Стрейч-пленка и полимерно-песчаные изделия широко используются для транспортной и пищевой упаковки товаров молочной продукции, строительных материалов, продуктов питания и промышленных изделий.

Новое производство может быть запущено уже в 2023 году.