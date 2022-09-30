В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и приставы устроили облаву на должников

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и приставы 29 сентября устроили облаву на должников, не выплачивающих штрафы. Во время рейда проверили 78 автомобилей. Сотрудниками ФССП выписано четыре требования на общую сумму 305 тысяч рублей.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает граждан, имеющих административные штрафы, оплачивать их в течение 60 дней с момента вступления в законную силу во избежание негативных последствий, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Должники, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Им могут назначить выплату штрафа в двукратном размере, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо арестовать на срок до 15 суток.