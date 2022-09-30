Из-за прорыва трубы на Щербакова воду отключили в «Глобусе», ФОК «Айс» и аквапарке

ТЦ, аквапарк и физкультурно-оздоровительный комплекс переведены на резервную линию холодного водоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проконтролирует устранение коммунальной аварии на Щербакова, которая произошла вечером, 29 сентября. Выяснилось, что из-за нее от водоснабжения отключили ТЦ «Глобус», аквапарк «Лимпопо» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айс».

- В настоящее время ЕМУП «Водоканал» устраняет причину аварии, ведутся земляные работы, истекшая на проезжую часть вода откачана, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

На время устранения причины аварии административные здания переведены на резервную линию холодного водоснабжения.

Также в надзорном ведомстве отметили, что в жилых домах водоснабжение не прерывалось.

Ранее в «Водоканале» «КП-Екатеринбург» сообщили, что утром, 30 сентября, к зданиям, где было временно отключено водоснабжение, направлена автоцистерна.