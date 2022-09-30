В Екатеринбурге шесть первоклассников зачислили в школы по поддельным документам

Родители нескольких первоклашек предоставили в образовательные учреждения поддельные свидетельства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района проверила соблюдение законодательства в школах при приеме детей в 1 классы и нашла нарушения. Оказалось, что родители нескольких первоклашек предоставили в образовательные учреждения поддельные свидетельства о регистрации детей по месту жительства и месту пребывания.

- Из образовательных учреждений были истребованы копии свидетельств о регистрации детей по месту жительства и месту пребывания на закрепленной территории, которые были направлены в отдел по вопросам миграции ОП № 3 УМВД с целью установления факта их выдачи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В результате проверки установлены свидетельства, которые вызвали сомнения в их подлинности.

Прокуратура запросила документы на несовершеннолетних и их законных представителей в школах. Выяснилось, что, например один из родителей при зачислении ребенка в МАОУ «Лицей № 130» предоставил свидетельство о регистрации по месту пребывания на период с апреля по октябрь 2022 года, но в ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу его не выдавали и по указанному адресу несовершеннолетний не значится.

Всего во время проверки прокуратурой были выявлены шесть свидетельств о регистрации по месту жительства, которые отделом по вопросам миграции не выдавались. Возбуждено шесть уголовных дел по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).