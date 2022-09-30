Пропавшая в Екатеринбурге женщина найдена мертвой

Женщина пропала 28 сентября Фото: ЛизаАлерт

Пропавшая в Екатеринбурге 45-летняя Надежда Викулова (Щербакова) найдена мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде.

- Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким, - написали волонтеры «ЛизаАлерт» в группе «ВКонтакте».

Женщина пропала 28 сентября. Ее поисками занимались волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. В СК по Свердловской области смерть женщины не комментируют.

Напомним, на Урале нашли мертвым пропавшего 13 сентября в Верхней Пышме 43-летнего Алексея Тюшнякова. Он ушел из дома и не вернулся. Как рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, тело мужчины было обнаружено в субботу, 24 сентября, без признаков криминальной смерти. Следователи проводят проверку.