Затор образовался возле 32-го военного городка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вторчермете из-за автобусов с мобилизованными выросла пробка. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». По данным издания, затор образовался возле 32-го военного городка.

Автомобилистам также приходится стоять в пробке. По словам очевидцев, движение парализовало из-за около 15 автобусов. Также сообщается, что возле транспорта с мобилизованными дежурили дорожные полицейские и сотрудники Росгвардии.

Напомним, в Свердловской области, как и по всей стране, продолжается частичная мобилизация. О том, как она проходит и кому могут прийти повестки, 28 сентября, рассказал врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. Мы публиковали избранные ответы по ключевым вопросам.