В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова

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В Екатеринбурге вечером, 29 сентября, из-за коммунальной аварии затопило улицу Щербакова в районе улицы Белинского. Из-за потопа по проезжей части могли проехать ни легковые машины, не общественный транспорт.

- В «Водоканале» сообщили, что было зафиксировано резкое снижение давления в сети. На место происшествия уже направлена бригада для выяснения причин технологического нарушения, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-службе «Водоканала» «КП-Екатеринбург» сообщили, что авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм. Специалисты отключили участок сети, на котором была утечка. Под отключение попали несколько домов по улице Щербакова. Утром, 30 сентября туда направили автоцистерну.