Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На дорогах Свердловской области появятся современные метеопосты с актуальной информацией о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия на специальном табло.

Известно, что на эти цели выделено порядка 341.7 миллиона рублей из федерального бюджета, также регион добавит свои 20 миллионов.

- Развивается система метеомониторинга. На дорогах области работает 50 метеопостов – специальных комплексов, оборудованных датчиками и видеокамерами. Они в режиме реального времени определяют погоду, интенсивность осадков, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

К уже имеющимся постам добавятся еще три: два в Екатеринбургской и один в Нижнетагильской агломерациях. Вся информация оттуда поступает к специалистам управления дорог Свердловской области.