Уральские синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

Специалисты оценивают ее как 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики уральского Гидрометцентра выпустили предупреждение о том, что в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты оценивают ее как 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.

При этом на Средний Урал идет похолодание, температура воздуха существенно снизится.

- Ночью 30 сентября в Свердловской ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°, - сообщают синоптики.

Напомним, трассы под Екатеринбургом утром, 29 сентября, окутал смог из-за тлеющего торфяника у деревни Большое Седельниково. По данным МЧС, общая площадь отдельных очагов тления торфа составлет 28 Га. В проливке территории торфяника задействованы 152 человека и 24 единицы спецтехники.