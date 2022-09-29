В концовке казанцы несколько раз снимали вратаря в попытках сравнять счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл казанский «Ак Барс». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 5:2 в пользу «шоферов».

Хозяева площадки первыми открыли счет, на 14 минуте первого периода отличился Патрис Кормье, через 59 секунд Анатолий Голышев удвоил преимущество своей команды.

Во втором игровом отрезке Виктор Неучев довел счет до разгромного, при этом уральцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Гости предприняли попытку вернуть интригу в матче. Усилиями Вадима Шипачева и Станислава Галиева им удалось отыграть две шайбы.

В концовке казанцы несколько раз снимали вратаря в попытках сравнять счет, но это обернулось двумя голами «Автомобилиста». Теперь в активе «шоферов» 19 очков в 12 проведенных матчах, что позволяет им временно лидировать в восточной конференции.