В Екатеринбурге местный житель жестоко избил своего товарища во время алкогольного застолья

Подозреваемого в нападении на уральца задержали быстро Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 33-летний местный житель жестоко избил своего товарища во время алкогольного застолья. Пострадавшего 38-летнего мужчину из квартиры на Бисертской доставили в больницу № 36.

- Врачи диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы. Экспертиза показала, что гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого в нападении на уральца задержали быстро. Ранее у мужчины не было проблем с законом, он признался, что накануне выпивал со своим другом, и в какой-то между ними произошел конфликт, переросший в драку.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы, - добавили в полиции.