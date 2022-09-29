В Верхнем Тагиле на врача завели уголовное дело за подделку больничного листа

Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Верхнем Тагиле на врача местной больницы возбудили уголовное дело за подделку больничного листа. Как оказалось, осенью 2020 года медицинский работник, пользуясь должностными полномочиями, внес в листок нетрудоспособности данные о прохождении амбулаторного лечения, которого по факту не было.

- Указанные действия должностного лица подорвали авторитет медицинского учреждения и повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, - рассказали в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». В адрес медицинского учреждения будет внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению указанных преступлений.