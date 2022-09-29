Эксперты рекомендуют на это время отказаться от вредных привычек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Ханты-Мансийского автономного округа почувствуют влияние мощной магнитной бури. Известно, что с вечера 29 сентября до утра 30 сентября интенсивность атаки Солнца будет возрастать. Специалисты считают, что мощность геоударов составит порядка пяти или шести баллов. Шторм продержится до начала следующей недели.

По данным портала Ugra-news.ru, пиковым днем станет 1 октября, именно в этот день станет испытанием для метеозависимых людей. У них может существенно ухудшиться самочувствие: повышение давления, головные боли, сонливость.

Также эксперты рекомендуют на это время отказаться от вредных привычек, есть больше полезной пищи и высыпаться.

При этом в ближайшее время в Югре ожидается от +4 до +5 градусов тепла, а к началу следующей недели столбики термометров поднимутся до +15.