В Нижнем Тагиле поймали воришку-рецидивиста, который отобрал у женщины сумку и сбежал

Ущерб пострадавшая оценила в 10 тысяч рублей. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полицейские поймали воришку-рецидивиста, который отобрал сумку у местной жительницы и сбежал. В отделение обратилась 46-летняя женщина, она рассказала, что среди украденного были телефон, кошелек, ключи и документы. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей.

- Злоумышленником оказался 22-летний уроженец одной из соседних республик, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера, преимущественно кражи и грабежи. Освободился из колонии в 2020 году, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

У налетчика удалось изъять кошелек, документы, принадлежащие потерпевшей. Телефон же он успел сдать в ломбард, а сумку выбросил в лесном массиве. Преступник рассказал, что в момент преступления был пьян.

- Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Также в настоящее время в отношении мужчины уже направлено в суд уголовное дело за преступление, связанное с незаконным хранением наркотических средств в значительном размере, - добавили в полиции.