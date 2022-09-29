В Каменской епархии прокомментировали информацию о повестках, пришедших священникам

В Свердловской области продолжается частичная мобилизация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, 29 сентября, в ряде СМИ стала распространяться информация о том, что ряду священников пришли повестки в военкомат для участия в частичной мобилизации. В частности сообщалось, якобы такие повестки получили священнослужители Каменской епархии. В самой епархии уточнили, что эта информация не соответствует действительности.

- В нашей епархии никому повестки не приходили, - уточнила Анна Кобелева, представитель Каменской епархии. – Священников не забирают воевать. Если и направляют, то только окормлять – оказывать духовную поддержку, причащать, исповедовать. Оружие священника – это крест.