В Качканаре местный житель зарезал сожительницу из-за бытовой ссоры

Мужчина, будучи нетрезвым, нанес женщине всего один удар ножом в область живота, однако ранение оказалось смертельным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре осудили 46-летнего местного жителя, который зарезал 48-летнюю сожительницу из-за бытовой ссоры. Трагедия произошла в июне этого года. Мужчина, будучи нетрезвым, нанес женщине всего один удар ножом в область живота, однако ранение оказалось смертельным.

- В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. Вину обвиняемый признал. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции узнали об инциденте от фельдшера местной больницы. Злоумышленник уже был дважды судим.

По решению Качканарского городского суда, уральца приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.