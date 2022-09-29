Екатеринбуржцы жалуются на поваленные деревья на улицах города

Так, разбросанные ветки на тротуаре и проезжей части заметили на улице Кузнечной Фото: Алина СУРИНА

Екатеринбуржцы жалуются на поваленные деревья, которые не убрали с улиц города после сильного ветра и снега в начале рабочей недели. Так, разбросанные ветки на тротуаре и проезжей части заметили на улице Кузнечной.

- Каждый день я хожу на работу и домой через район свердловской киностудии. Там много машин припарковано, и также автомобили ездят по этой улице, приходится прямо на дорогу выходить. Все это из-за дерева, которое весь проход перегородило, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница по имени Алина.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за непогоды на машину упало дерево. Инцидент произошел во дворе на улице Гурзуфской. Под удар попала отечественная Lada Granta.

- Момент падения я не видела, сейчас ветки лежат на самой легковушке, а также перекрывают дорогу другим автомобилистам, - рассказала читательница Анастасия.