В Екатеринбурге за минувшие сутки местные жители отдали телефонным мошенникам больше пяти миллионов

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие сутки телефонные мошенники выманили у местных жителей больше пяти миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали четыре человека, в том числе врач-педиатр и бизнесмен.

В частности, работнику медицинского учреждения позвонили и рассказали, что на нее пытаются оформить кредит, из-за чего необходимо срочно взять «зеркальный» займ и отправить их на «безопасные» счета. Таким образом, она лишилась 1,2 миллиона рублей.

- В Верх-Исетском районе «финансовый специалист» по аналогичной схеме убедил местную жительницу перевести на «безопасный» счет 1,6 млн. рублей. Также аферисты заставили одного из местных предпринимателей перевести им на «безопасный» счет около 500 тысяч личных накоплений, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Также на уловку преступников попался 60-летний мужчина. Все они рассказали, что ранее слышали о таких схемах обмана. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».