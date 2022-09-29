«Для уточнения данных»: арестованным в Екатеринбурге митингующим начали вручать повестки

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арестованным в Екатеринбурге участникам акции протеста начали вручать повестки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Уже известен случай, когда повестку дали парню с категорией «В» в военном билете. В самом документе сказано, что ему нужно прийти в военкомат «для уточнения данных», - пояснил собеседник «КП-Екатеринбург».

Ранее врио военного комиссара Сергей Чирков объяснял, что повестку могут вручить только лично в руки. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В Центральном военном округе уже выявлено две сотни нарушений. На данный момент под мобилизации не попала ни одна женщина.

Также мы рассказывали о Михаиле Соколове из Сухого Лога. Его мобилизовали, несмотря на наличие четырех детей на иждивении.

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