На перекрестке Малышева - Гагарина ограничивают движение автотранспорта

Изменения затронут и общественный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам следует быть внимательнее. В пятницу вечером будет ограничено движение по перекрестку улиц Малышева и Гагарина.

- Движение автотранспорта будет ограничено с 30 сентября с 23.30 до 3 октября до 04.30, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - Также ограничение будет действовать с 7 октября с 23.30 до 10 октября до 04.30.

Неудобства придется потерпеть в связи с ремонтом трамвайных путей, который проводится на перекрестке.

- Из-за этого по нечетной стороне улицы Малышева от конечной станции «Академическая» до остановки «Центральная гостиница» будет остановлено движение троллейбусов №№ 6 и 7, - добавляют в мэрии. - Также трамваи № 5, 8, 13, 15, 23, 32 временно не будут курсировать по улице Гагарина от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

А автобусы №070, 077, 25, 58, 61, 94 изменят схему движения. Они будут ездить по улице Мира, площади Кирова, проспекту Ленина, улицам Гагарина и Малышева в направлении улицы Восточной.