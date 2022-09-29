Уральские ученые нашли останки древних пещерных гиен

Также исследователи обнаружили останки мамонтенка. Фото: Курындина В.Е.

В Екатеринбург вернулись ученые, которые проводили раскопки в нескольких пещерах на Южном Урале. Искали они останки пещерных медведей. Исследования они провели в трех пещерах в Башкирии - Победе, Нукатской и третьей неизвестной.

- Последняя пещера была неизвестна. Нас вывели на нее магнитогорские спелеологи, - рассказывает Дмитрий Гимранов, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН. – Она небольшая. Там не было останков медведей. Но оказалось, что когда-то там было логово пещерных гиен. Таких на Урале было мало. Мы нашли целые кости. Это большая находка.

Также в августе и сентябре ученые проводили экспедицию в Крыму в пещере Таврида.

- Из находок были нижние челюсти волков, нижняя челюсть рыси. Также из интересного это нижняя челюсть древней куницы, - говорит Антон Кочнев, младший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ.

Теперь найденные останки древних животных будут исследовать, чтобы выяснить как давно жили данные животные.